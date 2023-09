Premiere am Wochenende Neue Tafeln erzählen Pfälzer Geschichte in Goch

Der Heimat- und Verschönerungsverein hat unter Führung seines Vorsitzenden Johannes Verhoeven mit der Arbeit begonnen, an geschichtlich bedeutsamen Punkten Tafeln zu errichten, die Pfälzer Geschichte(n) erzählen. Premiere ist am Sonntag, 24. September, 11 Uhr. Dann wird am Tannenbusch (Ostkirchstraße/Buschstraße) das allererste DIN-A-1-große, etwa 80 mal 60 Zentimeter messende Exemplar zwischen zwei Pfählen angebracht. Denn ebendort fing alles an, als zwölf Pfälzer Familien an jener Stelle vor nicht ganz drei Jahrhunderten Siedlungsflächen zugewiesen bekamen – die Geburtsstunde des Ortes Pfalzdorf.