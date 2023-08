Proklamation zur Kirmes Neues Schützenkönigspaar für Pfalzdorf

Die Proklamation des neuen Königspaares Arjan I. & Anke I. Brands wird am Kirmessamstag, 9. September, stattfinden. Der Schützenverein Pfalzdorf und die befreundeten Vereine aus Nierswalde, Louisendorf und aus Goch treffen sich um 17 Uhr am Vereinslokal, der Gaststätte Zum Bahnhof an der Motzfeldstraße. Majestäten und Ehrenschützen werden abgeholt, musikalisch begleitet den Umzug der Fanfarenzug Pfalzdorf und das Tambourcorps der Freiwilligen Feuerwehr Goch. Dann wird weiter marschiert zum alten Bürgermeisteramt an der Motzfeldstraße, wo die Proklamation gegen 18.30 Uhr stattfinden soll. Als stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Goch wird Katharina Pleines dabei sein. Im Anschluss geht es in den Festsaal im Hotel Auler, wo der Krönungsball stattfindet.