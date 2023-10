Tradition und Brauchtum Pfalzdorf freut sich auf 31. Auflage des Erntedank-Fests

Los geht es am Samstag, um 12 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst am Pfälzerheim, Kirchstraße in Pfalzdorf. Für 13 Uhr ist die Krönung des Kindererntepaares geplant. Dieses kommt aus den Reihen des benachbarten Kindergartens Zipfelmütze, dessen Elterninitiative ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Um 14 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Angeführt von der Kutsche mit Erntekönigin Sonja Schweers von den Landfrauen ziehen Pfalzdorfer Vereine, Nachbarschaften, Gruppen und Einrichtungen in Richtung Ortskern und wieder zurück zum Pfälzerheim. Währenddessen sorgt das Tambourcorps Till-Moyland für ein Programm auf dem Platz am Pfälzerheim.