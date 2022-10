Zum 30. Mal durchs Dorf : Fröhlicher Erntedank in Pfalzdorf

Pünktlich zum Start des Umzugs hörte der Regen auf.

goch-pfalzdorf Am Samstag zog der Erntedankumzug bei Sonnenschein mit 17 von Nachbarschaften, Kindergärten und Vereinen geschmückten Wagen durch die Pfalzdorfer Straßen. Sonja Schweers ist die neue Erntekönigin.

In diesem Jahr gab es zum ersten Mal in der Geschichte des Erntedankfestes am Pfälzerheim kein großes Festzelt, in dem die Veranstaltungen sonst immer durchgeführt wurden. Stattdessen standen sieben gesponserte Pagodenzelte verteilt auf dem Festplatz. Überdachte Sitzplätze waren in genügender Anzahl vorhanden, die auch zwischenzeitlich stark frequentiert werden mussten. In einzelnen Zelten konnten die Besucher Lose für die Tombola kaufen, es fand Kinderbelustigung statt, eine Lounge lud zum Verweilen ein und abends wurde eine Cocktailbar geöffnet. Die Hauptpreise bei der Verlosung waren für Kinder ein großer Trecker mit Anhänger, die Erwachsenen konnten eine elektrische Gartenschere gewinnen. Der evangelische Kirchenkreis stellte sein Jugendmobil mit dem Escape-Room-Spiel auf das Gelände.

Die Vorbereitung für das Fest lag in den Händen des Erntedankkomitees Pfalzdorf. „Viele freiwillige Helfer packten im Vorfeld beim Aufbau und am Samstag während der Veranstaltung mit an. In der Pandemie-Zeit konnten wir nicht viel machen, deshalb freuen wir uns, dass wir wieder ein großes Fest ausrichten können“, sagte der Vorsitzende Julian de Vries, der seit 2017 den Vorsitz innehat. Das Erntedankfest begann um 12 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter der Leitung des evangelischen Pfarrers Jens Kölsch-Ricken und dem Diakon Christoph Huismann. Ella Arntz und Henry Müller, beide aus dem katholischen Kindergarten St. Martinus, wurden zum neuen Kindererntepaar feierlich gekrönt. Beide sind sichtlich stolze Majestäten.

Zum mittlerweile 30. Mal konnte der Erntedank in Pfalzdorf gefeiert werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

In den zwei Stunden vor dem Zugstart prasselten einige heftige Regengüsse auf das Festtagsgelände nieder. Aber pünktlich um 14 Uhr hatte Petrus ein Einsehen mit den Pfälzern, er schob alle Regenwolken beiseite, und die Sonne kam mit blauen Himmel zum Vorschein. „Wir hatten an alle Haushalte im Dorf Handzettel verteilt, um viele Zuschauer einzuladen den Straßenrand zu säumen und sich den Zug anzuschauen“, sagte de Vries.

In diesem Jahr wurde die Zugstrecke verlängert, dazu wurde der Bereich westlich der katholischen Kirche eingebunden. Über die Reuterstraße, Stadtkamp und dann über die Friedenstraße führte die neue Streckenführung zurück zum Pfälzerheim. „Die neue Strecke beträgt etwa achteinhalb Kilometer und nach zweieinhalb Stunden kommt der Zug wieder zurück“, erklärte der Vorsitzende. Der Erntedankumzug, der zum 30. Mal durchgeführt und vom Fanfarenzug Pfalzdorf musikalisch begleitet wurde, startete auf das Zeichen des Zugleiters Michael Hans. An der Spitze fuhr die Pferdekutsche mit der amtierenden Erntekönigin Mareike Appenzeller sowie der stellvertretenden Gocher Bürgermeisterin Katharina Pleines. Dahinter reihten sich 17 von Nachbarschaften, Kindergärten und Vereinen bunt geschmückte Wagen ein. Am Wegesrand standen zahlreiche Zuschauer, die den Umzug begeistert aufnahmen. Das Tambourcorps Till-Moyland sorgte während des Umzuges für musikalische Unterhaltung für die am Festplatz verbliebenen Gäste. Im Anschluss des Zuges wurde es auf dem Festplatz feierlich, denn es folgte die Proklamation der neuen Erntekönigin. Mareike Appenzeller, die drei Jahre regierte, beendete ihre Amtszeit. Katharina Pleines krönte daraufhin Sonja Schweers von den Landfrauen Pfalzdorf für ein Jahr zur neuen Erntekönigin. Außerdem wurde das 30-jährige Bestehen der Pfalzdorfer Volkstanzgruppe gefeiert, die dann einige Tänze aufführte.