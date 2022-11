Fest der Vereine und Ehrenamtler : Vorfreude auf Advent in Pfalzdorf

Unter dem riesigen Weihnachtsbaum, den wieder die Rad- und Wanderfreunde aus Pfalzdorf schmücken, wollen die Pfalzdorfer die Adventszeit einläuten. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Goch-Pfalzdorf (RP) Bereits am 26. und 27. November ist der erste Advent, der traditionelle Termin für den Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt. Kommerzielle Händler gibt es nicht, Hobby und Ehrenamt stehen hoch im Kurs.

(RP) In dieser Saison ist es keine Frage: Wenn auch Corona noch nicht vorbei ist, so kann man doch damit umgehen und Veranstalter sind zuversichtlich, ihre Pläne umsetzen zu können. So legen sich zum Beispiel die Pfalzdorfer fest: Am 26. und 27. November, traditionell am ersten Adventswochenende, wird wieder ein schöner Weihnachtsmarkt gefeiert. Ein umfangreiches Programm wurde auf die Beine gestellt.

Bereits zum 34. Mal wird die festlich geschmückte Budenstadt im Schatten der St.-Martinus-Kirche an der Hevelingstraße errichtet. Der Weihnachtsmarkt Pfalzdorf ist ein familiäres Fest, komplett ehrenamtlich geplant und durchgeführt, bei dem Menschen aller Altersstufen mitarbeiten und eingebunden sind. Mehr als 120 ehrenamtliche Helfer, darunter Vereine, Gruppen und Mitglieder der St. Martinus Pfarrgemeinde, bringen viel Zeit und Arbeit ein.

In 21 weihnachtlich dekorierten Hütten finden die Besucher Schmuck, Gestricktes, weihnachtliche Floristik, selbst gemachte Leckereien sowie Holz- und Bastelarbeiten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In vier festlich geschmückten Zelten finden sich Speisen von süß bis herzhaft, und natürlich auch diverse Getränke. Zum ersten Mal ist eine Gulaschkanone mit am Start, angeboten wird Erbsensuppe. Ein „besonderes“ Getränk ist der Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt-Glühwein vom Weingut Friedrichs aus Cochem in weiß oder rot.

Der Nikolaus besucht an beiden Tagen mehrmals die weihnachtliche Budenstadt und verteilt an die kleinen Besucher süße Leckereien. Ein volles Programm erwartet die Besucher an beiden Tagen. Los geht es am Samstag, 26. November, um 11 Uhr. Nach der Eröffnung des Marktes durch einen Vertreter der Stadt Goch schmücken die Kindergartenkinder elf kleine Tannenbäume, die um die Bühne herum gruppiert sind. Im Anschluss daran findet im Jugendheim ein Kasperletheater für die Kleinen statt (2 Euro Eintritt), Wiederholung um 16 Uhr. Die Rad- und Wanderfreunde Pfalzdorf dekorieren ab 12.30 Uhr den zentralen Weihnachtsbaum mit selbstgestaltetem Baumschmuck. Um 15 Uhr führt die Laienspielgruppe Zick Zack das Stück „Das Gespenst von Canterville“ in der Aula der Freiherr von Motzfeld Grundschule auf. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und dauert etwa 70 Minuten.

Die Pfalzdorfer Dudelsack-Gruppe Pipe & Drums lässt ab 16.30 Uhr schottische Weihnachtsklänge ertönen, die Family Singers übernehmen um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr schließen die Marktbuden für den ersten Tag, aber am Glühweinstand kann man den Abend noch ausklingen lassen. Am Sonntag geht es dann um 11 Uhr weiter mit der Möglichkit zum Buden-Bummel, der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde spielt ab 12 Uhr. Noch einmal spukt Sir Simon, das Gespenst von Canterville, um 15 Uhr im Forum der Grundschule. Schafft es das Gespenst, die Familie Otis zu vertreiben, oder kann es sogar von seinem Schicksal erlöst werden? In der Vorweihnachtszeit ist nur eine dieser Varianten denkbar.

Die geschmückten Tannenbäume der einzelnen Kindergartengruppen werden um 16.30 Uhr prämiert. Den musikalischen Ausklang übernimmt ab 17 Uhr der Fanfarenzug Pfalzdorf. Um 19 Uhr endet dann der Weihnachtsmarkt, und auch der Glühwein sollte dann ausgetrunken sein.

