Fürs Lagerleben Gocher Pfadfinder sammeln Geld für Outdoor-Küche

Was Menschen fehlt, wenn sie weitgehend auf sich gestellt sind, hat die Corona-Pandemie gezeigt: Gerade Ältere und die ganz Jungen haben am meisten darunter gelitten. Zwei Themen bringen die Gaesdoncker Pfadfinder damit in Zusammenhang: Zum einen erfreuen sie sich (seit Treffen eben wieder möglich sind) an sehr starkem Zulauf, zum anderen haben die Betreuer festgestellt, dass insbesondere unter den Jüngeren das Sozialverhalten manchmal bedenklich ist. Freundlich miteinander umgehen, hilfsbereit sein und die für Pfadfinder sprichwörtlichen „guten Taten“ tun – alles das muss erst wieder eingeübt werden. Und dafür sind Outdoor-Aktivitäten wie Zeltlager ein gutes Mittel. Für die deutlich größer gewordene Gruppe braucht es da Material, nicht zuletzt für die Verpflegung. Deshalb sammelt der Stamm Geld für eine neue Küche.