Eine gute Tat Gocher Pfadfinder setzen sich für Wildbienen ein

An diesem Tag errichteten die Pfadfinder ihr selbstgebautes Wildbienenhotel auf der Rasenfläche des Pfarrbüros an der St. Maria-Magdalena Kirche. Mit der neu angelegten Wildblumenwiese entsteht nun ein tolles „Wildbienen-Resort“, in dem sich die Wildbienen wohl fühlen werden, davon sind die Akteure überzeugt.