Kostenpflichtiger Inhalt: Per SMS oder App : Goch revolutioniert das Parken

Autofahrer, die die App nutzen, müssen in Goch ab März 2020 nicht mehr zum Automaten eilen. Sie können binnen weniger Klicks per Handy Parkscheine lösen. Foto: ParkNow

Goch Ab März 2020 können Autofahrer Parktickets in Goch per SMS oder in einer App lösen und verlängern. Betrieben wird das System von einer Tochter des Volkswagen-Konzerns. SPD-Ratsherr Bernd Schlözer äußert Datenschutz-Bedenken.