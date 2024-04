Aus für tägliche Gottesdienste Der letzte Gocher Krankenhausseelsorger hört auf

Mit erheblichen Herzproblemen sollte er eigentlich schon vor 30 Jahren „nach Hause“ gehen. Doch in seinem Beruf, der eben eine Berufung ist, geht man nicht einfach in Rente. Willi Jacobs, Steyler Missionar, hat noch 30 Jahre dran gehängt. Und jetzt hört er tatsächlich auf – heute wird der Geistliche in Goch verabschiedet. Bekannt geworden ist er während der Jahrzehnte in der Arnold-Janssen-Stadt insbesondere allen Menschen, die mit dem Wilhelm-Anton-Hospital zu tun hatten: Patienten, Ärzten, Pflegepersonal. Und manche Nachbarn aus der Vossheide besuchten ebenfalls regelmäßig seine Gottesdienste. Die Krankenhauskapelle des inzwischen zum Karl-Leisner-Verbund gehörenden Hospitals war Willi Jacobs Wirkungsstätte. Am Wochenende zieht er in das Altenheim des Steyler Ordens in St. Wendel.