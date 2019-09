Asperden : 25 Jahre Seelsorge mit weiblichem Blick

Goch Jubiläum in Asperden: Pastoralreferentin Irmgard Heimbach feiert mit der Gemeinde Samstag.

(RP) Wenn am kommenden Samstag, 28. September, in Asperden auf der Gartenfläche ein großes Lagerfeuer knistert, dann leuchtet damit zugleich ein Vieljahrhundert pastoralen Dienstes. Dann spiegeln die warmen lebendigen Flammen das, wofür Pastoral-Referentin, Irmgard Heimbach, seit ihrer Kindheit und Jugend in der damals blutjungen St. Arnold-Janßen-Gemeinde „brennt“ und was jetzt für die Mitte, für das Herz ihres dienstlichen Engagements steht.