Fernsehgottesdienst : TV-Zuschauer begeistert von „Uche“ und seiner Fernsehpredigt

Goch Viele Fernsehzuschauer waren begeistert von dem Geistlichen aus Nigeria, der seit vielen Jahren im Gocher Land lebt und jetzt für das ZDF im TV-Gottesdienst predigte. Es folgten viele E-Mails und Telefonate.

(nik) Die Menschen im Gocher Land kennen ihn ja, aber viele Fernsehzuschauer haben jetzt erstmals den Geistlichen erlebt, der in Pfalzdorf, Kessel, Asperden, Hassum, Hülm und Hommersum der leitende Pfarrer ist. Und der durch seine lebhafte und warmherzige Art die Zuneigung der Menschen gewinnt. Uchenne Aba heißt er, besitzt einen Doktortitel, aber lässt sich gerne als „Uche“ ansprechen. Das ZDF strahlte jetzt einen Fernsehgottesdienst aus der Asperdener Kirche aus. Zelebrant war Uche Aba, und der hat seit der sonntäglichen Übertragung viel zu telefonieren und E-Mails zu beantworten.

„Ich habe so viele Mails, die ich noch beantworten muss, und noch immer klingelt die ganze Zeit mein Telefon“, erzählt er wenige Tage nach der Ausstrahlung aus Asperden. „Die Menschen sagen mir, dass sie am Sonntag bei der Hotline nicht durchgekommen sind und dass sie sich freuen, jetzt mit mir zu sprechen“, berichtet der Pastor der Pfarrei Gocher Land. „Schon am Sonntagvormittag hatte ich viele neue Freundschaftsanfragen auf Facebook“, erzählt er lachend.