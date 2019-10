Festival in Weeze : Parookaville-Fans sind besonders zufrieden

WEEZE Der Countdown für den Vorverkauf für Parookaville 2020 hat begonnen. Tausende Fans fiebern dem 6. Oktober entgegen, wenn der Ticketverkauf im Internet startet. Als Appetithappen gibt es am Donnerstag ab 18 Uhr das offizielle Aftermovie. Der Film zeigt die Highlights des Festivals von 2019.

Die Organisatoren freuen sich besonders über das Ergebnis einer Befragung der Fans durch das führende Meinungsforschungsinstitut Nielsen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Danach seien die Besucher in Weeze so zufrieden wie noch nie zuvor gewesen. Mit 94 Prozent „sehr zufriedenen“ Besuchern und einer „Wiederkehrabsicht“ von 93 Prozent liegt Parookaville bei den Festivals auf Platz eins vor Konkurrenten wie Tomorrowland, Lollapalooza oder Rock am Ring.

„Durch das rasante Wachstum in nur fünf Jahren sind die Verkaufsstarts für unseren Ticketdienstleister immer eine technische Herausforderung. Inzwischen sind die Serverkapazitäten aber so groß, dass die Fans ohne Pre-Registration direkt zu den Tickets gelangen können“, so Norbert Bergers vom Festivalteam. „Hier gilt es auf jeden Fall wieder schnell zu sein. Wir erwarten, dass die beliebtesten Kategorien am Sonntag binnen Stunden vergriffen sein werden.“