Festival am Airport : Felix Jaehn bleibt Parookaville treu

Die Organisatoren haben die nächsten Künstler bekannt gegeben. Es wird auch erstmals zusätzliche Kombi-Tickets für Samstag und Sonntag geben.

Besonders erfreulich für die Fans: Wie bereits berichtet können zusätzliche Parkplätze zur Verfügung gestellt werden, weil im Sommer nicht so viele Flüge vom Airport starten. Daher wird es weitere Tickets geben. Dank dieser erweiterten Tagesparker-Kapazitäten steht auf Nachfrage vieler Fans nun erstmals ein limitiertes Kontingent von Kombi-Visa für Samstag und Sonntag zur Verfügung. Diese Karten sind ebenfalls über die Parookaville-Homepage zu bekommen. Da die Tickets langsam knapp werden, sollten Fans nicht mehr zu lange warten. Bereits bekannt war, dass Scooter am Festivalsonntag auf der zweitgrößten Bühne Bill’s Factory spielen. Es wird für ihn die Premiere bei Parookaville sein. H.P. Baxxter gehört zu den prominenten Namen, die die Festivalmacher bislang bekannt gaben. Mit dabei ist wieder Steve Aoki, der schon so was wie ein Stammgast bei Parookaville ist. Mit Aoki kehrt am Festival-Sonntag einer der beliebtesten DJs zurück. Er hat im vergangenen Jahr bereits seine eigenen Pizzen im Pizzaoki-Wagen verkauft.