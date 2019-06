Vom 19. bis 21. Juli findet in Weeze am Airport das Parookaville-Festival 2019 statt. Welche DJs an welchen Tagen auf den Bühnen stehen, lesen Sie hier.



Mainstage



Freitag:Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Alison Wonderland, Showtek, Yellow Claw, MC Haits, Nervo, Lost Identity, Fedde Le Grand, Bassjacker, Martin Solveig



Samstag:Steve Aoki, The Chainsmokers, Felix Jaehn, Kshmr, Timmy Trumpet, Ostblockschlampen, Salvatore Ganacci, Robin Schulz, FRDY, MC Haits



Sonntag:Lost Frequencies, Armin van Buuren, W&W, Alesso, DVBBS, Ummet Ozcan, Mattn, Oliver Heldens, MC Haits, DJ Snake