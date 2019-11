Uedem : Ökostrom umsonst tanken in Uedem

So sieht sie aus, die Stromtanksäule in Uedem. Foto: Windpark

Uedem Die Betreiber des Windparks Lindchen in Keppeln haben auf dem Parkplatz an der Bleiche in Uedem eine Ladesäule errichtet, an der die Nutzer von Elektrofahrzeugen Energie aufladen können.

(RP) Bereits im Jahr 2000 hat die Gesellschaft Windenergie Lindchen GmbH & Co. KG, den „Windpark Lindchen“ in Keppeln errichtet und gehörte damit vor immerhin fast zwei Jahrzehnten zu den Vorreitern der Erneuerbaren Energien im Kreis Kleve.

Es folgten im Laufe der folgenden Jahre diverse Photovoltaikanlagen und im Jahr 2010 schließlich auch der „Sonnengarten“, die zu diesem Zeitpunkt größte Photovoltaik-Freiflächenanlage im Kreis Kleve.

Vor kurzem wurde nun die erste Ökostrom-Ladesäule der Gesellschaft am Parkplatz Bleiche in der Gemeinde Uedem in Betrieb genommen.

Die Ladesäule verfügt, so heißt es in der Pressemitteilung der Betreiber des Windparks Lindchen, über zwei Ladepunkte, so dass gleichzeitig zwei Autos mit jeweils 22 Kilowatt Leistung betankt werden können. Dies sei deutlich schneller als das Aufladen an einer Haushaltssteckdose.

Gerade auch für diejenigen Elektrofahrzeug-Benutzer, die keine Möglichkeit haben, ein Elektroauto zu Hause aufzuladen, dürfte die Ladesäule ein interessantes Angebot sein. so die Firma.

Die Gesellschaft, hat sich entschlossen, den Strom zunächst erst einmal kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Der erste Monat habe schon gezeigt, dass es schon einige Elektroautos gibt, und das Angebot gut angenommen wird.

Die beiden Parkplätze an der Ladesäule sind dabei ausschließlich für die Elektrofahrzeuge reserviert. Bezahlt wird der Strom demnächst wie an den meisten Ladesäulen auch über einen Chip oder eine Karte, die Abrechnung erfolgt dann monatlich per Rechnung und Abbuchung.

Dass der Parkplatz Bleiche direkt an der Mühlenstraße liegt, war für die Windparkbetreiber zwar nicht ausschlaggebend für die Standort-Entscheidung, aber es verdeutlicht noch einmal die schon lange Tradition der Nutzung der Kraft des Windes in Uedem.

