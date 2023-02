GOCH Rollwagen im Krankenhaus fing Feuer

Großer Schrecken und ein zum Glück glimpflicher Ausgang: Aus unklarem Grund hat am Samstagbend ein mit Papieren beladener Wäschewagen im Gocher Krankenhaus gebrannt, das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Die Aufregung angesichts der Einsazfahrzuge und der zahlreichen Wehrleute, die ins Wilhelm-Anton-Hospital strömten, war groß. Schließlich war nicht abzusehen, dass der Schaden übersichtlich bleiben und der Einsatz schnell erledigt sein würde. Der Rollwagen war im zweiten Obergeschoss in einem Flur neben dem Treppenhaus abgestellt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch bekämpften den Brand schnell mit Hilfe eines Hochdrucklöschers. Es ist Sachschaden in unklarer Höhe entstanden, Menschen wurden nicht verletzt. Um 21.18 Uhr wurde Alarm für die Löschzüge Stadtmitte ausgelöst, die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses hatte angeschlagen. Dass es sich um ein reales Feuer handelte, stand kurze Zeit später fest, als die ersten Kräfte auf der Anfahrt waren. Mitarbeiter des Krankenhauses meldeten den brennenden Wäschewagen im 2. Obergeschoss der Kreisleitstelle und starteten erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Die Besatzung des ersten eintreffenden Fahrzeuges machte sich sofort mit einem Hochdrucklöscher auf den Weg zum Brandort und konnte die Flammen in kürzester Zeit bekämpfen und eine Ausbreitung des Feuers vermeiden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden die betroffenen Gebäudeteile mit zwei Hochdrucklüftern belüftet. Aufgrund des schnellen Löscherfolges und der unmittelbaren Lüftungsmaßnahmen waren weitere Maßnahmen innerhalb des Gebäudes wie zum Beispiel Evakuierungen nicht notwendig. Insgesamt dauerten die Arbeiten vor Ort knapp 60 Minuten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.