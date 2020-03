Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur in Goch : Opernsängerin eröffnet Gesangsstudio

Opernsängerin Maria Klier im neuen Domizil am Steintor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Sie hat jahrelang als festes Ensemblemitglied gearbeitet und sich dann in Köln selbständig gemacht. Nun ist Maria Klier zurück in ihre Heimatstadt Goch gezogen und eröffnet am Steintor ein Gesangsstudio.