Kultur in Kevelaer : Kevelaers neues Kulturprogramm

Überblick Die Termine und Stücke des neuen Kulturprogramms in Kevelaer: „Komplexe Väter“ am 30. September, „Chaos auf Schloss Haversham” am 29. Oktober, „Der Fremde im Haus“ am 19. November, „Dinner for One“ am 21. Januar 2020, „Die Räuber“ am 11. März, „Dieses bescheuerte Herz“ am 6. April und „Der kleine Horrorladen“ am 14. Mai.