Programm vorgestellt So wird das Open-Air-Kino in Goch

Also hilft nur Daumendrücken, dass sich der Spätsommer 2024 von seiner angenehmen Seite zeigt. Auftakt des diesjährigen Goli-Sommer-Open-Air im stimmungsvollen Gocher Museumsgarten ist am Samstag, 17. August. Als Vorprogramm zum Film gibt es Live-Musik, beim ersten Termin singt Chrisi Maas. Ihr Repertoire enthält deutsche und englische Balladen, Schlager sowie deutsche und englische Rock- und Popsongs. In Kooperation mit der KulTOURbühne Goch zeigen die Aktiven des Goli am 17. August die Geschichte des Mannes, der den Reggae weltweit populär machte, auf der großen Outdoor-Leinwand: „Bob Marley: One Love“ (USA 2024 – 108 Minuten – FSK: 12). Marleys Songs „No Woman, No Cry“, oder„Is This Love“ gehören auch mehr als 40 Jahre nach seinem Tod zu den meistgespielten Liedern der Welt. Und seine Bedeutung für den Kampf gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung ist kaum zu überschätzen.