Corona-Krise im Kreis Kleve : Open-Air-Gottesdienst mit René Steinberg

René Steinberg wird beim Gottesdienst über seine Erfahrungen mit Corona, den Menschen und dem Glauben berichten. „Glauben in krassen Zeiten“ heißt denn auch der Titel des Gottesdienstes am Sonntag, 17. Mai, 17 Uhr, in Uedem. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Uedem Die Freie evangelische Gemeinde (FEG) in Uedem präsentiert am Sonntag, 17. Mai, ein neues Format. Sie lädt um 17 Uhr zum Open-Air-Gottesdienst mit Comedian René Steinberg ein. Interessierte sollen Sitzgelegenheiten mitbringen.

Corona macht erfinderisch: Am Sonntag, 17. Mai, lädt die Freie evangelische Gemeinde (FEG) Uedem um 17 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst ein. Der Gottesdienst wird auf dem Gelände der Gemeinde, Am roten Berg 1 in Uedem, stattfinden und von den Jugendlichen der Gemeinde gestaltet werden. Aber das ist noch nicht alles, denn es kommt auch ein besonderer Gast: Comedian René Steinberg wird beim Gottesdienst über seine Erfahrungen mit Corona, den Menschen und dem Glauben berichten. „Glauben in krassen Zeiten“ heißt denn auch der Titel des Gottesdienstes, mit dem die Freie evangelische Gemeinde zugleich ein neues Format präsentiert.