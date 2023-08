Start am 1. September Ökumenische Schöpfungszeit im Kreis Kleve mit Schwerunkt Inklusion

Den Start der Veranstaltungsreihe macht wie immer ein zentraler Eröffnungsgottesdienst an der Nierswelle in Goch; bei Regen findet er in der evangelischen Kirche statt. Der Emmericher Gospelchor „Different Voices“ wirkt mit und wird auch einfache Lieder zum Mitsingen im Gepäck haben. Der ökumenische Gottesdienst findet am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr statt.