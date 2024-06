Programm in zwei Kirchen So wird die Nacht der Chöre in Goch

„2017 gab es eine Nacht der Chöre im Rahmen des 500-jährigen Reformationsjubiläums in Issum. Das kam bei den Akteuren so gut an, dass damals eine Wiederholung in ähnlicher Form gewünscht wurde“, so Stefan Schmelting, Kirchenkreissprecher und Posaunenchorleiter in Pfalzdorf. „Die Idee der Nacht der Chöre habe ich gerne aufgenommen und bin auch bei katholischen Gemeinden rund um Goch auf offene Ohren gestoßen“, berichtet Kreiskantor Mathias Staut. Die Nacht der Chöre wird aus vielen Kurz-Konzerten bestehen.