Fairer Handel : Eine-Welt-Gruppe zeigt im Rathaus Ausstellung über Burundi

Goch Aus Burundi kommt fair gehandelter Kaffee, der auch in Goch verkauft wird. Eine Ausstellung im Rathaus informiert über die Produktion.

Angela Mesch ist die 2. Vorsitzende der Gocher Eine-Welt-Gruppe und war mit weiteren Frauen aus dem Vorstandsteam bei der Eröffnung vor Ort. Die engagierten Akteurinnen hatten auch noch einen Tisch mit nettem Kaffeegeschirr gedeckt und einen Kaffee-Jutesack daneben drappiert. So kann jeder auch im Vorübergehen erkennen: Stimmt ja, das belebende Getränk zur geselligen Kaffeestunde oder zum Wachwerden am Morgen entsteht ja nicht im Supermarkt. Es wird in fernen Ländern unter harten Bedingungen produziert. Und ist bei uns nur deshalb so billig, weil die Arbeiter für ihre Leistung kaum Geld bekommen. Etwas mehr ist es, wenn sie ihre Ernte an Organisationen verkaufen können, die fair handeln.

Wer in diesen Tagen ins Rathausfoyer kommt, kann sich an den Plakatwänden übe den Kaffee-Anbau in Burundi und die Lebensbedingungen der Menschen dort informieren. Wer gut hinsieht, wird anschließend die Fragen eines Quiz beantworten können: Wächst Kaffee als Schote am Baum oder als Knolle unter der Erde oder gar als Kirsche am Strauch? Was ist das größte ökologische Problem in Burundi? Welche Form der Flächenbewirtschaftung wird gefördert? Warum ist Kinderarbeit in Burundi so verbreitet? Kleine Preise winken.