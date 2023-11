KIndergarten-Bedarfsplanung In Goch und Pfalzdorf fehlen Kita-Plätze

In der Stadt Goch fehlen weiterhin Kindergartenplätze. Trotz der Eröffnung des neuen Kindergartens St. Anna, behelfsmäßig in Containern untergebracht, bis der Neubau am Emmericher Weg realisiert ist, genügen weder die Plätze für über Dreijährige, noch die für unter dreijährige Kinder der Nachfrage. Dem Rechtsanspruch, den Familien heute auf Kinderbetreuung haben, kann nicht gänzlich entsprochen werden, auch nicht durch Überbelegung der Gruppen und durch Kindertagespflege (Tagesmütter und -väter). Die Stadt wird deshalb ihr Angebot ausbauen müssen, ist die Konsequenz aus den neu ermittelten Zahlen der Kindergartenbedarfsplanung. Dessen Fortschreibung bis 2028/29 wird in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 9. November, ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung vorgestellt.