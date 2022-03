Erschließungsgebühren : Land will für Straßenausbau zahlen — auch in Goch

An der Marienwasserstraße wird gerade gearbeitet, nach Abschluss der Maßnahme werden Anlieger bisher zu hohen Gebühren herangezogen. Jetzt können Bürger auf Verschonung hoffen. Foto: Anja Settnik

Goch Die schwarz-gelbe NRW-Regierungskoalition will Anlieger von den Erschließungskosten befreien. Wenn der Landtag so beschließt, profitieren alle Bürger im Land. Spannend wird‘s auch für die Anlieger der Marienwasserstaße in Goch.

Von Anja Settnik

Das Thema birgt bisher immer reichlich Ärger: Wenn Anlieger von ihrer Kommune zu den Kosten des Straßenausbaus vor ihrer Haustür herangezogen werden, freut das niemanden. Teils werden Summen fällig, die Eigentümer in echte Nöte bringen. Die Kommunen können die Ausgaben nicht alleine schultern, deshalb war es bisher statthaft, die Anwohner mit einem Teil der Kosten zu belasten. Jetzt scheint aber ein Ende in Sicht: die Landtags-Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen (CDU) und Christof Rasche (FDP) teilten am Dienstag in Düsseldorf mit, dass künftig die Beiträge komplett vom Land übernommen werden. Allerdings muss der Landtag noch zustimmen.

Auch in Goch wehren sich Anlieger immer wieder gegen die oft erheblichen Summen, die sie zahlen sollen, obwohl sie die Sanierung „ihrer“ Straße gar nicht so wichtig finden. Oder sie argumentieren, dass ja nicht nur sie selbst, sondern viele andere Verkehrsteilnehmer die Straßen ebenso nutzen. Zuletzt hatte in Goch der Protest der Anlieger der Marienwasserstraße, die gerade ausgebaut wird, für Schlagzeilen gesorgt. Bereits seit 2018 beklagen sich die Betroffenen über die Situation, zuletzt allerdings weniger laut, weil die Situation schon entschärft wurde.

Seit Jahren wehren sich Bürger dagegen, dass sie in NRW für Straßensanierungen bis zu fünfstellige Summen zahlen müssen. Wenn der Landtag wie erwartet beschließt – zumindest bis zur Wahl im Mai bilden CDU und FDP nun einmal die Mehrheit – macht die Regierungskoalition dem Wahlvolk damit ein vielfach willkommenes Geschenk. Vermutlich finden das auch die Kommunen gut, denn der regelmäßig wiederkehrende Ärger wegen der Erschließungsbeiträge bindet Zeit und ist schlecht für die Stimmung.

In einem ersten Schritt hatte die schwarz-gelbe Landesregierung Ende 2019 beschlossen, die Grundstückseigentümer in NRW zumindest zu entlasten. Da es in anderen Bundesländern diese Gebühren schon gar nicht mehr gibt, hatten viele Betroffene darauf gesetzt, dass es so auch in NRW kommen würde. Der FDP-Landtagsabgeordnete für den Kreis Kleve, Stephan Haupt, kam am Dienstag schnell mit einer Pressemitteilung raus. „Wir sorgen für eine deutliche Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern mit Immobilien. Wird die Straße vor dem Haus ausgebaut und damit die Verkehrsinfrastruktur verbessert, entfallen die Beiträge für Eigentümer vollständig“, erklärt Haupt.

An der Marienwasserstraße, die laut Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Goch eine Haupterschließungsstraße mit übergeordneter Funktion ist, hieß es bislang, knapp 58 Prozent der Gesamtkosten seien von den Anliegern zu tragen. „Die Gesamtkosten werden für die Bestandteile Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Beleuchtung, Oberflächenentwässerung und Grünanlagen aufgeschlüsselt und entsprechend der Straßenbaubeitragssatzung mit unterschiedlichen Prozentsätzen auf die Anlieger umgelegt. So errechnen sich die 58 Prozent“, hatte die Stadt erklärt. Für die Bewohner einer reinen Anliegerstraße galt bislang sogar eine Beitragspflicht von pauschal 70 Prozent. Wolfgang Jansen als Chef des Vermögensbetriebs hat von der neuen Entwicklung durch eine E-Mail des Städte- und Gemeindebundes erfahren. „Wir werden hoffentlich bald eine Info bekommen, wie die Umverteilung vollzogen werden soll.“ Bevor er sich näher äußern könne, wolle er abwarten, wie genau die Gesetzeslage schließlich aussehen werde.

Das Land soll die Beiträge zu 100 Prozent übernehmen, heißt es aus Düsseldorf. Bis zum 30. Juni 2022 soll die Landesregierung ein Konzept zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorlegen. Für Klarheit sorge dann schließlich das geänderte Kommunalabgabengesetz. Besonders interessant: „Auch Eigentümer mit bewilligten Anträgen profitieren, die bei den Straßenausbaubeiträgen seit 2020 zur Hälfte unterstützt werden. Wir wollen auch sie vollständig entlasten“, betont Stephan Haupt. Also eine „rückwirkende“ Umstrukturierung?