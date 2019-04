Bildung : Pfalzdorfs kreative Computer-Kinder

Pfalzdorf Schulministerin Yvonne Gebauer besuchte die Pfalzdorfer Grundschule, weil dort die mobile Digitalwerkstatt ihres Ministeriums Station machte. Die Kinder erlebten, dass Computer durchaus auch für kreative Tätigkeiten nützlich sind.

Es gibt wohl kaum etwas Einfacheres, als Kinder für Computer zu interessieren. Der Oma das Smartphone erklären oder auf dem Tablet einen You-Tube-Beitrag gucken ist schon für Vierjährige nichts Besonderes mehr. Von lustigen Spielen mit Mario und Co. gar nicht zu reden. „Aber dass man mit Computern auch sinnvolle Sachen machen kann, das wusste ich bisher nicht so genau“, gibt Louis zu. Zu verdanken haben er und alle anderen Dritt- und Viertklässler der Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule diese Erkenntnisse der „mobilen Digitalwerkstatt“ des NRW-Schulministeriums, die in dieser Woche in Pfalzdorf geparkt war. Und am Freitag kam sogar Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) zu Besuch.