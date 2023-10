Abstimmung von Magazin Gocher Bäcker Reffeling ist einer der beliebtesten Bäcker in NRW

Im NRW-weiten Vergleich reichte es zum Platz 3 – oder Platz 2, wie Optimist Jocki sagt, denn er und Kollege Zimmer aus Kall in der Eifel überzeugten bei der Abstimmung mit jeweils 21 Prozent Zustimmung. Sieger wurde die Bäckerei Herter aus Grevenbroich. Im Düsseldorfer Umland leben bestimmt auch mehr Lifestylemagazin-Leser als in Goch, Kleve oder Kalkar. Jocki weiß nach überzeugender Darstellung selbst nicht genau, was es mit der Prämierung auf sich hat und wie sie zustande kam. Ahnt aber, dass sein junger Kollege Rafael Görtz da besser Bescheid weiß. Soziale Medien pflegen ist doch eher etwas für den Nachwuchs. Klar, dass man dort auch für Reffeling als eine der beliebtesten Backstuben in Deutschland abstimmen konnte.