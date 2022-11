Nach der Corona-Pause hatte Maria Verhoeven wieder eingeladen : Großer Zulauf beim Novemberleuchten in Keppeln

UEDEM-KEPPELN Drei Tage lang erfreuten sich Aussteller und Besucher am traditionellen Novemberleuchten bei Maria Verhoeven. Zwei Jahre war lang war zuvor Corona-Pause gewesen.

(nik) Es hat den Anschein, dass die Niederrheiner es kaum mehr abwarten können, nach den traurigen Corona-Jahren endlich wieder ihre traditionellen Feste zu besuchen. Zu denen natürlich nicht zuletzt Advents- und Weihnachtsmärkte gehören. Oder eben die schon etwa früher im Jahr terminierten Highlights wie das Novemberleuchten in Keppeln. So stimmungsvoll wie ehedem war die Veranstaltung, die Maria Verhoeven verantwortet, auch diesmal wieder. Im Keppelner Tannenwäldchen standen die Buden der Männer und Frauen, die ihr Kunstgewerbe, ihre Handarbeiten und Basteleien zeigten und verkauften, in Reih‘ und Glied, jede Menge Sitzbereiche waren gemütlich integriert und hätten, wenn das nötig wäre, meist auch vor Regen geschützt. Doch zumindest am Freitag und Samstag war das gar nicht nötig, vielmehr war das Wetter so angenehm, wie es im November nur sein kann.