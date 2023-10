Ausstellung in Uedem Als im Kreis Kleve noch mit Notgeldscheinen bezahlt wurde

In der Zeit zwischen 1916 und 1921/22 wurden wegen des Rohstoffmangels auch Geldmünzen knapp. Es kam ab Oktober 1918 wegen der absehbaren Kriegsniederlage zu einer generellen Bargeldhortung der Bevölkerung, so dass die Regierung Großindustrie, Städte und Gemeinden aufforderte durch Notgeldscheine und Notmünzen dem Mangel Abhilfe zu schaffen. Insgesamt mehr als 580 Banken, Sparkassen, Städte, Gemeinden, Kreise und Privatfirmen sprangen in die Lücke und deckten den Bedarf mit eigenen Ausgaben. In der hiesigen Region brachten die Städte Goch, Kranenburg, Kleve, Kalkar, Xanten und Kevelaer Notgeld auf den Markt.