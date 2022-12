Noch bis Sonntag Weihnachtsmarkt mit bunten Programm

Der Marktplatz ist mit festlich illuminierten Bäumen eingerahmt, einheitliche Holzhäuser vermitteln ein harmonisches Bild. Kunsthandwerk und Geschenkartikel bilden zusammen mit leckeren Stärkungen und Getränken den Kern der viertägigen Veranstaltung. Der Abschluss des offenen Singens unter Anleitung von Annette Regnitter, wegen der Baustelle Fünf-Ringe-Haus diesmal auf dem Markt, dürfte der Höhepunkt am Samstag (17 Uhr) sein. Die Besucher erwartet täglich ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Übrigens findet am 3. Advent ein verkaufsoffener Sonntag statt, die Geschäfte öffnen um 13 Uhr – Märkchen für die Verlosung warten! Die Turmbläser aus Pfalzdorf beenden den Markt am Sonntagabend.