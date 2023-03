Biker mit sozialer Ader Trike-Fahrer laden Kinder ein

Sie tragen Kluft, lieben ihre auffälligen Fahrzeuge und treten gerne in gut sicht- und hörbaren Gruppen in Erscheinung. Biker sind sie mehrheitlich aber nicht, sondern Triker. Die Männer und Frauen, die dem Club angehören, haben eine Leidenschaft für dreirädrige Motorräder. Und sie tun gern Gutes, was sie auch mit ihrem Namen ausdrücken wollen. Rainer Tillmann, Spitzname „Bruder Track“, und Tobias „die Eule“ Eulering, 1. und 2. Vorsitzender des als gemeinnützig anerkannten Vereins, fahren unter dem Namen „Robin Hood“. Rund 30 Aktive und wohl 300 passive Mitglieder aus dem ganzen Land haben es sich zum Ziel gesetzt, mit ihrem Hobby nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen Freude zu bereiten. Den Gocher Kindern wollen sie am Ostersamstag, 8. April, Freude bereiten. Der Bürgermeister hat ihnen zugesagt, dazu die Nierswelle nutzen zu dürfen.