Nachfolger gesucht Nierswalder Landhaus steht zum Verkauf

Es ist im Umkreis eines der wenigen Restaurants mit gehobener Küche und zugleich ländlichem Charme: Das Nierswalder Landhaus hat sich während der 16 Jahre, in denen es Sigrid und Richard Dittrich betreiben, zu einer sehr gefragten Adresse entwickelt. Für gutes Essen, angenehmes Übernachten, ergiebiges Tagen. Dennoch will sich das Ehepaar nun von dem Anwesen trennen. Es steht zum Verkauf, ein Makler sucht bereits den neuen Eigentümer. Sigrid Dittrich, die jeden Tag im Betrieb ist und von früh bis spät managt, was anfällt, sagt nicht ohne Wehmut: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir sind 66 und 67 Jahre alt, da darf man den Rückzug planen.“