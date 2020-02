Freizeittipp : Film „Niederrheinisches Land im Krieg“ im Bürgerhaus

Uedem Der Dokumentarfilm zeigt den letzten Abschnitt des Zweiten Weltkriegs am Niederrhein. Der Einritt ist frei.

(RP) Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt nun schon 75 Jahre zurück. Aus diesem Anlass wird am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr der Film „Krieg am Niederrhein“ gezeigt. Die Vorführung findet im Uedemer Bürgerhaus, Agathawall 11, statt. Der Eintritt ist frei.

Der Dokumentarfilm zeigt den letzten Abschnitt des Zweiten Weltkriegs am Niederrhein. Im Mittelpunkt steht der Vormarsch auf den Rhein, speziell der Kriegsverlauf am gesamten Niederrhein, besonders aber im Kreis Kleve und in den dortigen Städten und Gemeinden. Der Film (Laufzeit etwa zwei Stunden) erzählt aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs (Operation Blockbuster und Veritable) und legt anhand eindrucksvoller Archiv-Aufnahmen Zeugnis ab von Bombenhagel, Flucht und Kampf vor unserer eigenen Haustür.