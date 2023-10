Service am Airport Tourismus-Büro wieder am Airport

(nik) Wer aus dem Ausland als Tourist an den Niederrhein kommt, braucht Informationen. Die gab es für Fluggäste eine Weile im Bereich des „Reisemarkts“ am Airport Weeze, dann kam Corona. Weniger Flugverkehr, weniger Tourismus – die Gesellschaft Niederrhein Tourismus, die sich um den Fremdenverkehr in der Region kümmert, räumte ihr Büro. Jetzt allerdings kehren die Tourismus-Profis an den Niederrhein-Flughafen zurück. Wie Geschäftsführerin Martina Baumgärtner der Rheinischen Post berichtete, wird das Büro im Terminal ab Anfang 2024 wieder bezogen werden. Der Mitarbeiter, der dort eingesetzt wird, bekommt sein Rüstzeug dazu ab November in der Zentrale von NT in Viersen. Der Niederrhein ist als Tourismusregion auf einem guten Weg. Das zeigen die Übernachtungszahlen, die sich stetig nach oben entwickeln und sich auch von Corona nicht haben ausbremsen lassen. Im Gegenteil: Immer mehr Menschen haben gemerkt, dass einigs für Urlaub im eigenen Land spricht, und der Niederrhein mit seinen Chancen zum Radfahren, Wandern, seinen kulturell reizvollen Angeboten, seinen Festen und Festivals hat einiges zu bieten. Das wird der Mitarbeiter des Niederrhein Tourismus, der demnächst am Airport die Kundschaft informiert, vermitteln. Aber er soll nicht nur Broschüren verteilen und Fragen beantworten, sondern hat noch eine zweite, mindestens ebenso wichtige Aufgabe: „Er wird auch für das Datenmanagement im Norden der Region zuständig sein, denn wir wollen digitaler werden und bauchen dazu eine solide Datengrundlage“, sagt Martina Baumgärtner. Längst sei noch nicht alles so vernetzt, wie das für den Reisenden praktisch wäre.