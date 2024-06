Neueröffnung Diese neue Gastronomie kommt an den Gocher Markt

Goch · In den Räumen der früheren Commerzbank wird gearbeitet: Ein niederländischer Geschäftsmann will dort Gastronomie ansiedeln. Wer der Mann ist und was genau er in der Gocher Mitte plant.

21.06.2024 , 05:15 Uhr

Seit fast drei Jahren steht die frühere Commerzbank-Filiale am Gocher Marktplatz leer. Nun will ein Niederländer mit einem Fisch-Café für frischen Wind sorgen. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik