„Klei-Ka-Fashion“ für die Nachhaltigkeit Neustart der Kleiderkammer in Goch

Noch sind die Regale gut gefüllt, wer leichte Hosen, Röcke, Blusen, Shirts sucht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig in der Kleiderkammer im Untergeschoss des Hauses Parkstraße 8 in Goch. Seit vielen Jahren ist die Örtlichkeit bei Menschen, die sich für wenig Geld einkleiden wollen oder müssen, bekannt, und sie alle waren froh, als es nach Jahren der angeordneten Kontaktvermeidung im Sommer 2022 weiter ging. Das neue Team ist jetzt richtig gut drin in seiner Arbeit und möchte unter neuem Namen mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. „Klei-Ka-Fashion“ nennt sich die Kleiderkammer nun und richtet sich explizit an jedermann. „Eines unserer Anliegen ist es, im Sinne der Nachhaltigkeit und damit der Schonung der Umwelt zu handeln“, sagen Dagmar Nickel-Kusch, Maria Bullack, Beate Luipen und ihre Mitstreiterinnen. Womit sie auch ausdrücken möchten, dass bei der Kundschaft nicht nur auf Menschen mit wenig Geld abgezielt wird. „Upcycling und Second Hand sind ja total im Trend. Es gibt immer mehr junge Menschen, die gerne aus zweiter Hand kaufen“, beobachtet zum Beispiel Wilma Bömler. Margarethe Slubatz, Hilde Bitterhoff, Ute Hülswitt und Thea Molenbroek stimmen ihr zu und verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Näharbeit, die etwas Geld in die Kasse spülen und den Gochern beim plastiktütenfreien Einkauf helfen soll. Die Damen haben nämlich aus alten Männerhemden, die zum Beispiel am Kragen dünn geworden sind und deshalb nicht mehr getragen werden sollen, schicke Taschen geschneidert. „Sie sind stabil, waschfest und mittels einer Manschette klein zusammenzufalten“, sagt Maria Bullack. Und verweist schmunzelnd auf die Zeit der Wichtelgeschenke, die in wenigen Monaten wieder ansteht: Das ist doch mal ein sinnvolles Präsent für nur fünf Euro!