Kommen & Gehen: Neues von den Gocher Geschäften

Goch Moden Peters hat zu, das Kindermodengeschäft Syl’s in der Fußgängerzone auch. Ernsting’s Family wird sich vergrößern und zieht in die ehemalige Sparkassen-Filiale.

Der Jahreswechsel macht sich meist auch in der Geschäftswelt bemerkbar. Einige eröffnen neu, manche schließen, andere ziehen um. Vor allem in Goch hat sich in den vergangenen Wochen Einiges getan. Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Moden Peters, das Fachgeschäft für Damenmode, das vor einigen Jahren noch von der Brückenstraße 39 zur Brückenstraße 1 umgezogen ist, hat geschlossen. Zum Ende hat Inhaberin Christel Hetzel den Betrieb eingestellt. Zu den Gründen wollte sie nichts sagen. Was aus dem leerstehenden Ladenlokal in unmittelbarer Nähe des Gocher Marktes wird, ist noch unklar.



Auch in der Fußgängerzone Voßstraße gab es eine Geschäftsaufgabe. Dort hat das Kindermodengeschäft Syl’s dicht gemacht. Für das 120 Qudratmeter große Ladenlokal plus 40 Quadratmeter Nebenräume wird derzeit im Schaufenster ein Nachmieter gesucht.



Apropos Kindermode: Nachdem sich bereits Ernsting’s Familiy in Kleve vergößert hat und von der Herzogstraße in die ehemalige Xenos-Filiale an der Großen Straße gezogen ist, zieht die Gocher Filiale nun nach. Sie wird ein Haus weiter, in die ehemalige Filiale der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze an der Voßstraße ziehen. Dort wird gerade fleißig umgebaut. Für das bisherige Ladenlokal – 330 Quadratmeter groß, davon 210 Quadratmeter für den Verkauf – wird im Internet ein Nachmieter gesucht. Nach Angaben des Immobilienbüros Gerlinde Köster ist das Objekt bereits ab März verfügbar.