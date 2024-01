Kein langer Leerstand Das bietet das neue Restaurant im „Speakeasy“ in Goch

Flüstern muss hier niemand, wenn er ein alkoholhaltiges Getränk bestellt. Und ein Codewort am Eingang nennen und sich dann in den Hinterraum oder einen Keller schleichen, um einen verbotenen Drink zu ordern, ist auch nicht nötig. Denn das heutige „Speakeasy“ in Goch nutzt zwar den Namen, den findige Wirte während der Prohibition in den USA für ihre illegalen Kneipen ersonnen hatten, aber das ist allenfalls Folklore. Einen gewissen Bezug zum Thema hat immerhin Ricsi Balogh, denn der Ungar lebte jahrelang in den USA, betrieb in New York einen Imbiss. Als nach fünf Jahren sein Visum auslief, musste er nach Europa zurück – und fand in Goch ein Ladenlokal, „das ich einfach übernehmen musste.“ Schon wegen des Namens.