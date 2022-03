Schwimmbad und Sauna : Neues Online-Portal für GochNess startet

Goch-Kessel Ab dem 1. März geht die neue Internetseite an den Start. Sie soll die Menschen dazu einladen, die Sauna- und Wasserlandschaft online zu entdecken. Aber auch die Preise werden erhöht.

Ex-Prinz Johannes Hondong geht mit Besuchern virtuell auf eine Reise durch das GochNess. Es gibt Videos, 360-Grad-Panorama-Aufnahmen und Bilder. Hondong ist dabei immer an der Seite des Gastes und informiert darüber, was es zu entdecken gibt. Die Idee stammt von der Werbe-Agentur document1 rund um Geschäftsführer Markus Bremers aus Uedem. „Wir waren begeistert“, sagt Marks. „Denn besonders im Saunabereich ist es oft schwer den Kunden zu zeigen, welche Oase sich hinter dieser unscheinbaren Tür im Foyer versteckt. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere Wasserlandschaft und dem Freibad , der Copa Gochana.“

Die neue Internetseite zeigt die Lage des Freizeitbades am See, lässt einen alle Saunen, das Dampfbad und den neuen Whirlpool in der Saunalandschaft entdecken. Sie informiert über Aufgüsse und Wellness-Behandlungen, nimmt den Gast mit auf die Attraktionen in der Wasserlandschaft, lädt an die Copa Gochana ein und zeigt das gastronomische Angebot.