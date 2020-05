Evangelische Kirche Goch : Grundstein mit eingemauerter Maske

Noch gut ein Jahr wird die Bauphase am Markt in Goch andauern, der Grundstein und etwas mehr als das ist aber schon gelegt. Die Evangelische Kirche freut sich auf ihr neues Gemeindezentrum mit dem Namen „M4“.

Eigentlich wäre dieser Schritt ein Grund zum Feiern. Aber die Corona-Krise macht fröhliches Beisammensein bei Essen und Trinken derzeit unmöglich. Also musste es Pfarrer Robert Arndt am Freitag mit einigen schönen Worten im Kreise weniger Zeitzeugen bewenden lassen. Das künftige Gemeindehaus der evangelischen Kirche Goch, nach der Lage am Markt „M4“ benannt, hat bereits Bodenplatte und einige Wände zu bieten und eine Nische, in die die traditionelle Zeitkapsel eingebracht werden konnte. Wie es üblich ist, wurde in die Urne, auf dass sich viel spätere Generationen ein Bild machen können, die Urkunde zur Grundsteinlegung gelegt. Und eine Gesichtsmaske, denn die prägt das Jahr 2020 in besonderer Weise.