Medizin: Netzwerk für Palliativmedizin

Goch Drei niedergelassene Gocher Ärzte haben sich vom bestehenden Verbund losgesagt und das „Palliativ Netzwerk Rhein-Maas“ gegründet. Am 1. Januar geht’s los. Elf Spezial-Pflegekräfte wurden eingestellt.

Für einen Großteil der Fläche, die bis vor kurzem Manfred Hübbers für seine Möbelausstellung nutzte, ist eine Nachfolgelösung gefunden: Das neu gegründete Palliativ Netzwerk Rhein-Maas nimmt dort seine Arbeit auf. Dahinter stehen die praktischen Gocher Ärzte Dr. Thorsten Krause und Dr. Jürgen Berger-Roscher, die in der Stadt eine Hausarztpraxis betreiben. Auf Sicht wird auch ihr angestellter Kollege Minko Kojouharov mitmachen. Die drei jungen Ärzte wollen schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen so versorgen, dass die verbleibende Lebenszeit der Patienten eine lohnende ist. Und es soll ihnen ermöglicht werden, diese Lebensphase im vertrauten Umfeld, nämlich zuhause, zu verbringen. Die Koordinationszentrale ist an der Brückenstraße 45-47 untergebracht. Eben in den bisherigen Kracht-Hübbers-Räumen. Auf der anderen Straßenseite liegt übrigens das Zentrum für klinische Arzneimittelprüfung MedicoKit - ein weiteres Unternehmen der drei Mediziner.