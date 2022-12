Am neuen Gocher Ostring Neues Altenheim an Betreiber übergeben

Am Rande der Gocher Innenstadt ist ein neues großes Altenheim baulich fertiggestellt. Die Baufirma hat das 6500 Quadratmeter große Objekt dem Betreiber übergeben. Anwohner und Spaziergänger in „Neu-See-Land“ haben den Baufortschritt in den vergangenen Monaten beobachtet, andere Gocher werden das Gebäude noch kaum bemerkt haben, denn der „Ring“, an dem es liegt, ist an dieser Stelle noch nicht in Funktion.