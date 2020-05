Corona-Krise im Kreis Kleve : Neuer Verein will in der Krise helfen

Die beiden Vorsitzenden des neuen Vereins „Miteinander helfen und teilen“, Christian Peters (l.) und Peter Janssen, in der Gocher Innenstadt. Foto: Julia Lörcks

„Miteinander helfen und teilen“ heißt ein neuer Verein. Der Vorstand setzt sich aus einer fraktionsübergreifenden Runde aus der Gocher Lokalpolitik zusammen. Ziel: sozial Schwachen helfen. Weitere Gönner werden gesucht.

Die Stadt Goch nennt sich seit August 2008 „Miteinanderstadt“. Dieser Slogan macht sich offenbar vor allem in der Krise bezahlt. So hat sich mitten in der Corona-Pandemie ein neuer Verein gegründet. „Miteinander teilen und helfen“ heißt dieser. Das Schöne daran: Lokalpolitiker aller Couleur machen mit. Peter Janssen und Klemens Spronk von der CDU, Gerd Engler von der SPD, Udo Wennekers vom BfG, Christian Peters von der FDP, Hilde Fielenbach von den Grünen und Ludwig Kade von der ZIG. Weitere Mitglieder dürfen gerne folgen, eine Mitgliedschaft in einer Partei ist kein Kriterium.

„Die Idee zum neuen überparteilichen Verein hatte Klemens Spronk“, sagt Peter Janssen. Das war irgendwann im April. Jetzt, rund vier Wochen später, sei alles in trockenen Tüchern. Den Vorsitz hat Janssen übernommen. Sein Stellvertreter heißt Christian Peters. In einem gemeinsamen Gespräch mit unserer Redaktion erklären sie die Ziele des Vereins: den sozial Schwachen und den in Not Geratenen helfen. Dabei sind sie auf eine Anzahl Förderer und Gönner angewiesen. „Fünf große Gocher Unternehmen haben bereits ihre finanzielle Unterstützung zugesagt“, berichtet Janssen. Wer das ist und über welche Summe es sich bislang handelt, möchte er nicht berichten. Es dürfen aber gerne mehr werden – mehr Mitglieder, mehr Gönner, mehr Euros.

Info Das ist der Vorstand des neuen Vereins 1. Vorsitzender Peter Janssen (CDU) 2. Vorsitzender Christian Peters (FDP) Finanzen Klemens Spronk (CDU) Beirat Gerd Engler (SPD) und Hilde Fielenbach (Grüne) Finanzprüfer Udo Wennekers (BfG) und Ludwig Kade (ZIG)

Janssen und Peters betonen, dass der Verein keine bestehenden Ämter wie zum Beispiel das Sozialamt ersetzen möchte, vielmehr handele es sich um eine subsidiäre Hilfe. Vom Verein finanziell unterstützt werden könnten zum Beispiel soziale, karitative und kirchliche Einrichtungen. „Ein in Schieflage geratenes Ferienlager können wir uns ebenso vorstellen wie einen Mensaverein mit Schwierigkeiten“, sagt Christian Peters. Dabei zählen die Gönner und Mitglieder des neuen Vereins auf die Expertise von Gerd Engler und Hilde Fielenbach. Beide verfügen über zahlreiche Kontakte zu sozialen Einrichtungen in der Stadt und in der Region.

Die gespendeten Gelder, die im übrigen steuerlich abgesetzt werden können, werden – so Janssen – auch nicht ausgezahlt, sondern erfolgen in Form von Sachspenden. „Das kann zum Beispiel auch die Bestellung eines Umzugsunternehmens sein“, erklärt Janssen.