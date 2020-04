Kirchenleben : Künftig gibt’s nur noch einen Pfarrer für ganz Goch

Goch Das Bistum teilt mit, dass Pastor Roberto Alda, Leiter der Gemeinde Arnold Janssen, gehen wird. Ein neuer Steyler kommt.

Normalerweise wird den Gemeinden so etwas in einem Gottesdienst mitgeteilt, in Corona-Zeiten steht’s im Internet: Pastor Alda, Pfarrer der Gemeinde St. Arnold Janssen, wird Goch nach fünf Jahren verlassen. Das Schreiben, das der Steyler Pater unter anderem dem Kirchenvorstand und dem Pfarreirat zuschickte und das der Rheinischen Post vorliegt, ist nun auch auf der Homepage zu lesen. Alda bezieht sich dabei auf einen Brief von Weihbischof Lohmann, der erklärt, dass Pater Alda am 14. Juni von seinen Aufgaben entpflichtet wird.