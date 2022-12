Für die Weihnachtszeit in Goch Neuer Führer zu den Krippen im Gocher Land

„Die Vielzahl der Dokumentationen und Publikationen zu Weihnachtskrippen in Kirchen, die mittlerweile auf dem Markt sind, und mein besonderes Interesse an Krippen hatten mich 2019 zur Herausgabe einer Broschüre über die Weihnachtskrippen in den Kirchen und Kapellen der Pfarrei St. Martinus GocherLand veranlasst. Nun wurde eine veränderte und erweiterte Fassung aufgelegt. Neu aufgenommen wurden die Weihnachtskrippe der Klosterkirche in Gaesdonck und die Krippen in den evangelischen Kirchen in Nierswalde und Pfalzdorf“, berichtet Theo Erps.