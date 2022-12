Geschichten aus dem Dorf Asperdens neuer Dorfkalender ist erschienen

Ein Rückblick auf die Feier der Kirmes in 2022 und die Feier des 100. Geburtstages der KAB ist im Dorfkalender zu finden, wie auch die Erinnerung an die Übertragung des Sonntagsgottesdienstes im ZDF, welche ein besonderes Ereignis in Asperden war. Weitere Artikel beschreiben den Fund eines besonderen Ringes an der Aspermühle und berichten über die Gaststätte „Zum Schwan“, die es seit 200 Jahren gibt.