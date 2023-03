Ehrenamtliches Angebot Neuer Bürgerbus in Uedem sucht dringend weitere Fahrer

Rund 95.000 Euro kostet der neue Bus. Ein niedriger Einstieg macht einen bequemen Zustieg möglich, dazu gibt es noch eine ausfahrbare Rampe. Acht Fahrgäste können befördert werden. An der Finanzierung haben sich die Kommune und das Land beteiligt, auch Sponsoren wie die Sparkasse Rhein-Maas machen den Betrieb möglich. „Solche Angebote werden in der heutigen Zeit immer wichtiger“, sagt Christian Burokas, Sparkassen-Filialleiter in Uedem. Das betont auch Bürgermeister Rainer Weber, der zwei Dinge herausstellt: Das Angebot muss auch angenommen werden. Es wäre also schön, wenn die Fahrgastzahlen, die in der Corona-Pandemie eingebrochen sind, wieder auf das alte Niveau steigen. Und: Für den Betrieb sind neue Ehrenamtler unerlässlich. Denn auch die Zahl der Helfer ist im Vergleich zu früher deutlich zurückgegangen.