Entwicklung Niers-Kendel-Schule Schule Kessel: Verwaltung bleibt bei ihrer Empfehlung

Die neue Verwaltungsvorlage, die die Politik verlangt hatte, um im nächsten Schulausschuss diskutieren zu können, ist inzwischen online. Nachdem die erste Vorlage fehlerhaft war, hatte die Verwaltung zunächst die falschen Zahlen berichtigt, den Text aber nicht angepasst. Nun passt beides zueinander. Allerdings hat sich die Meinung der Verwaltung grundsätzlich nicht geändert. Weiterhin wird ein Neubau in Asperden als die richtige Lösung angesehen. Darüber will, wie berichtet, Bürgermeister Ulrich Knickrehm mit den Betroffenen am Mittwochabend ab 19 Uhr in Kessel (Gaststätte Rhodos) diskutieren.