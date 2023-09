Nach Ärger um Filiale Neue Poststelle in Goch eröffnet am Mittwoch

Die neue Adresse lautet nun Brückenstraße 51a. Die Filiale ersetzt den Service der bisherigen Postbankfiliale in der Brückenstraße 55. In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie nationale DHL Express-Sendungen nebst Auskünften zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale.