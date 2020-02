Bücherei : Internationale Zeitungen online lesen

Michaela Koprek und Betty Janssen (v.l.) zeigen das Angebot „PressReader“ auf einem iPad. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Stadtbücherei Goch bietet im Verbund mit drei weiteren Bibliotheken einen „PressReader“ an: Ohne Zusatzkosten können Bücherei-Kunden tausende Publikationen in vielen Sprachen am PC oder über eine App lesen.

Gut möglich, dass in diesen Tagen einige Gocher die Verlautbarungen des amerikanischen Präsidenten morgens schon deutlich früher kennen als die US-Bürger. Die Zeitverschiebung macht’s möglich – und ein neuer Service der Gocher Stadtbücherei. Die beteiligt sich nämlich im Verbund mit drei weiteren Büchereien (Kleve, Wesel, Viersen und Dormagen) am Projekt „PressReader“. Dabei handelt es sich um eine Internet-Plattform, über die Nutzer mehr als 7000 internationale Zeitungen und Zeitschriften lesen können. Und zwar für gerade mal zwölf Euro im Jahr, die für die Inanspruchnahme der Bücherei-Services ohnehin anfallen.

Sowohl deutsche als auch britische, französiche, italienische, russische (und viele andere) Tageszeitungen, als auch Magazine und Zeitschriften diverser Themen sind im Angebot. Titel aus mehr als 100 Ländern in etwa 60 Sprachen sind vertreten. „Bei dem Angebot denken wir sehr stark an die Vielzahl der Migranten, die unter uns leben, aber natürlich auch an andere Bürger, die gerne mal fremdsprachliche Publikationen lesen möchten“, erklärt Büchereileiterin Michaela Koprek. „Bei uns in Goch wohnen zum Beispiel auch sehr viele Polen, die dadurch ebenfalls Zeitungen aus ihrer Heimat lesen können und so auf dem Laufenden bleiben“, erklärt Koprek.

Info Das ist die Stadtbücherei Goch Ort Pfalzdorfer Straße 47; bis 2012 war sie am Klosterplatz. Öffnungszeiten die 10-17 Uhr, mi 10-17 Uhr, do 15-19 Uhr, fr 10-17 Uhr, sa 10-12 Uhr. Auszuleihen 30.000 Medien, dazu viele online-Angebote.

Und sie müssen dazu nicht unbedingt an einem Computer sitzen, es gibt auch eine App fürs Handy oder Tablet. Wer den Dienst der Bücherei nutzen möchte, muss sich zu seiner Mitgliedsnummer ein Password geben lassen (und den Jahresbeitrag von zwölf Euro entrichtet haben), schon kann’s los gehen. Die Stadt Goch muss nach Auskunft von Pressesprecher Torsten Matenaers gerade mal „einen vierstelligen Betrag“ im Jahr ausgeben – der Verbund mit den anderen Bibliotheken macht es möglich. Interessant dürfte das Angebot nicht zuletzt für Schüler sein, die sich mit Hilfe des PressReader tagesaktuell über wichtige Themen informieren können. Zudem gibt’s ein 90 Tage zurückreichendes Archiv. Wer die Handy-App hat, kann sich jeden verfügbaren Titel herunterladen, auf seinem Mobilphone oder Tablet „parken“ und ihn wann immer er möchte offline lesen.

„Es ist auch möglich, den PressReader hier in unseren Räumen zu nutzen. Migranten, die vielleicht zu Hause nicht so viel Ruhe haben oder sich schlecht zurückziehen können, finden hier vier Computerplätze vor, wo sie in Ruhe lesen können“, erklärt Koprek. Wobei es in der Gocher Stadtbücherei auch viele analoge Titel gibt – ebenfalls in diversen Sprachen von Arabisch über Chinesisch bis Spanisch.